Боец ВС России из Якутии сам отрезал себе ногу и выжил спустя 17 дней в окопе. Военным задали неудобный вопрос - почему раненого так долго не могли эвакуировать?Раненый боец из Якутии провёл 17 суток в окопе, где ему пришлось самостоятельно ампутировать себе ногу, чтобы выжить.
"Понесли новость как знамя!": Военные рассказали свою правду о героях на передовой. Почему парни гибнут, не дождавшись подмоги
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тн
татьяна неструева
потому что камандирами Пузики продажные .
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6 час.
ВАРЯГ РУС
Как всегда возникают ТРИ вопроса. " Кто Виноват?", "Что Делать?" и основной "ЗАЧЕМ было НАЧИНАТЬ если НЕ ГОТОВЫ?" По первому вопросу работа началась, но она не исправит ошибок т.к "ошибки" слишком серьёзные и в основном системные, а не индивидуальные. Второй вопрос начали решать, но слишком "всё запущено". Рапортуют о создании робото тележек для раненых, разминирования и прочие актуальные и очень нужные на фронте новинки, но из-за бюрократии и коррупции "НОВИНОК" так нужных на фронте либо очень мало или вовсе НЕТ. Обыкновенных УАЗов нет, нет модных баги, квадроциклов, НЕТ СВЯЗИ, НЕТ РЭБ. Да много чего нет. И самый "опасный и скользкий" вопрос "ЗАЧЕМ НАЧИНАЛИ, если НЕ ГОТОВЫ?". Схема "Ввяжемся в бой, а там как пойдёт" сегодня не работает.
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6 час.
Вячеслав Денисов
Мозгов нет на самом верху! Сначала на Украину были определены послами жулики и воры, которых дома жалко было отдавать под суд. Затем обманули с минскими соглашениями… после чего обманула уже собственная разведка и аналитика, пообещавшая встречу с хлебом-солью… а тут оказалось, что генералы сделали из армии кормушку, построив дворцы, вместо ангаров и распродав все, что можно!.. Вот так и живем…
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37 мин.
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