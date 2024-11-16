"Понесли новость как знамя!": Военные рассказали свою правду о героях на передовой. Почему парни гибнут, не дождавшись подмоги

ВАРЯГ РУС

Как всегда возникают ТРИ вопроса. " Кто Виноват?", "Что Делать?" и основной "ЗАЧЕМ было НАЧИНАТЬ если НЕ ГОТОВЫ?" По первому вопросу работа началась, но она не исправит ошибок т.к "ошибки" слишком серьёзные и в основном системные, а не индивидуальные. Второй вопрос начали решать, но слишком "всё запущено". Рапортуют о создании робото тележек для раненых, разминирования и прочие актуальные и очень нужные на фронте новинки, но из-за бюрократии и коррупции "НОВИНОК" так нужных на фронте либо очень мало или вовсе НЕТ. Обыкновенных УАЗов нет, нет модных баги, квадроциклов, НЕТ СВЯЗИ, НЕТ РЭБ. Да много чего нет. И самый "опасный и скользкий" вопрос "ЗАЧЕМ НАЧИНАЛИ, если НЕ ГОТОВЫ?". Схема "Ввяжемся в бой, а там как пойдёт" сегодня не работает.