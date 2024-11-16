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Царьград

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"Понесли новость как знамя!": Военные рассказали свою правду о героях на передовой. Почему парни гибнут, не дождавшись подмоги

"Понесли новость как знамя!": Военные рассказали свою правду о героях на передовой. Почему парни гибнут, не дождавшись подмоги

Боец ВС России из Якутии сам отрезал себе ногу и выжил спустя 17 дней в окопе. Военным задали неудобный вопрос - почему раненого так долго не могли эвакуировать?Раненый боец из Якутии провёл 17 суток в окопе, где ему пришлось самостоятельно ампутировать себе ногу, чтобы выжить.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
потому что  камандирами    Пузики  продажные   .
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6 час.
ВАРЯГ РУС
Как всегда возникают ТРИ вопроса. &quot; Кто Виноват?&quot;, &quot;Что Делать?&quot; и основной &quot;ЗАЧЕМ было НАЧИНАТЬ если НЕ ГОТОВЫ?&quot;  По первому вопросу работа началась, но она не исправит ошибок т.к &quot;ошибки&quot; слишком серьёзные и в основном системные, а не индивидуальные. Второй вопрос начали решать, но слишком &quot;всё запущено&quot;. Рапортуют о создании робото тележек для раненых, разминирования и прочие актуальные и очень нужные на фронте новинки, но из-за бюрократии и коррупции &quot;НОВИНОК&quot; так нужных на фронте либо очень мало или вовсе НЕТ. Обыкновенных УАЗов нет, нет модных баги, квадроциклов, НЕТ СВЯЗИ, НЕТ РЭБ. Да много чего нет. И самый &quot;опасный и скользкий&quot; вопрос &quot;ЗАЧЕМ НАЧИНАЛИ, если НЕ ГОТОВЫ?&quot;. Схема &quot;Ввяжемся в бой, а там как пойдёт&quot; сегодня не работает.
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6 час.
Вячеслав Денисов
Мозгов нет на самом верху! Сначала на Украину были определены послами жулики и воры, которых дома жалко было отдавать под суд. Затем обманули с минскими соглашениями… после чего обманула уже собственная разведка и аналитика, пообещавшая встречу с хлебом-солью… а тут оказалось, что генералы сделали из армии кормушку, построив дворцы, вместо ангаров и распродав  все, что можно!.. Вот так и живем…
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37 мин.

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