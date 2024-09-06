В Казани прошел семинар о клиентоцентричном подходе в работе кадровых служб

В Казани прошел образовательный семинар «Трансформация кадровых процессов: развитие клиентоцентричного подхода при управлении персоналом на государственной службе РТ», на котором руководители кадровых подразделений госорганов Татарстана обсудили, как клиентоцентричный подход меняет работу кадровых служб и к каким положительным результатам это приводит.