В Казани прошел семинар о клиентоцентричном подходе в работе кадровых служб

В Казани прошел образовательный семинар «Трансформация кадровых процессов: развитие клиентоцентричного подхода при управлении персоналом на государственной службе РТ», на котором руководители кадровых подразделений госорганов Татарстана обсудили, как клиентоцентричный подход меняет работу кадровых служб и к каким положительным результатам это приводит.
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