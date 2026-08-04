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Специалисты АПК «Нацрыба» назвали возможные причины массовой гибели птиц на Камчатке

Причины массовой гибели птиц на Камчатке Специалисты АПК «Нацрыба» назвали возможной причиной массовой гибели птиц на Камчатке повышенное содержание железа в морской воде, связанное с вулканической активностью в регионе.

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