Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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CAS удовлетворил иск тренера «Зенита» к Украинской ассоциации футбола

CAS удовлетворил иск тренера «Зенита» к Украинской ассоциации футбола

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил иск тренера ФК «Зенит» Анатолия Тимощука на решение Украинской ассоциации футбола о лишении его тренерской лицензии и всех завоеванных трофеев на национальном уровне.

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