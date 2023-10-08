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Россия живёт убого: Ещё один стыдливый "правильный русский" удивил страну

Россия живёт убого: Ещё один стыдливый "правильный русский" удивил страну

Писатель Алексей Иванов сегодня очень востребован в России и как автор оригинального текста, и как сценарист.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ещё  у  одного зажравшегося  подонка крышу  снесло.
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6 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
В любой правде есть доля правды... Что про СВО он сказал не в курсе, а то что подавляющая часть в России народа живет убого это однозначно.... Достаточно посмотреть на зарплаты простых работяг, нищенские пенсии  стариков.... Насилие пришлыми и ущемление прав самого народа России.... Так что не только пряники Тульские в жизни простого народа со стариками... Проблема в том, что у нас на каждого пенсионера не мало работающих…а много ворующих…
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37 мин.

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