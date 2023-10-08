Россия живёт убого: Ещё один стыдливый "правильный русский" удивил страну

АНГЕЛ АНГЕЛ

В любой правде есть доля правды... Что про СВО он сказал не в курсе, а то что подавляющая часть в России народа живет убого это однозначно.... Достаточно посмотреть на зарплаты простых работяг, нищенские пенсии стариков.... Насилие пришлыми и ущемление прав самого народа России.... Так что не только пряники Тульские в жизни простого народа со стариками... Проблема в том, что у нас на каждого пенсионера не мало работающих…а много ворующих…