Писатель Алексей Иванов сегодня очень востребован в России и как автор оригинального текста, и как сценарист.
Россия живёт убого: Ещё один стыдливый "правильный русский" удивил страну
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Владимир Алтайцев
Ещё у одного зажравшегося подонка крышу снесло.
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6 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
В любой правде есть доля правды... Что про СВО он сказал не в курсе, а то что подавляющая часть в России народа живет убого это однозначно.... Достаточно посмотреть на зарплаты простых работяг, нищенские пенсии стариков.... Насилие пришлыми и ущемление прав самого народа России.... Так что не только пряники Тульские в жизни простого народа со стариками... Проблема в том, что у нас на каждого пенсионера не мало работающих…а много ворующих…
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37 мин.
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