Внимание и анализ. Как выбрать поставщика медицинского оборудования для своей клиники

Время изменений Последние годы показали ряд изменений на рынке медицинского оборудования. Так, сегодняшний день выросла потребность определенных видах медицинского оборудования — в УЗИ- аппаратах, наркозно-дыхательной технике, инфузионных насосах и дефибрилляторах.