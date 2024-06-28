Внимание и анализ. Как выбрать поставщика медицинского оборудования для своей клиники

Время изменений Последние годы показали ряд изменений на рынке медицинского оборудования. Так, сегодняшний день выросла потребность определенных видах медицинского оборудования — в УЗИ- аппаратах, наркозно-дыхательной технике, инфузионных насосах и дефибрилляторах.
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