СЦКК: украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Киевскому району Донецка

Украинские войска обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.
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