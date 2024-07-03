СЦКК: украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Киевскому району Донецка

Украинские войска обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.