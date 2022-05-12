В США рассказали о планах Байдена спровоцировать войну НАТО с Россией

Администрация президента Джо Байдена может рассматривать возможность начала военного конфликта между Россией и НАТО с помощью Польши, заявил экс-советник главы минобороны США Дуглас Макгрегор 11 мая на страницах журнала American Conservative.
Администрация президента Джо Байдена может рассматривать возможность начала военного конфликта между Россией и НАТО с помощью Польши, заявил экс-советник главы минобороны США Дуглас Макгрегор 11 мая на страницах журнала American Conservative.
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