США намерено игнорировали пакетный характер зерновой сделки — посол

США намерено обходят вопрос, что снятие ограничений на торговлю российским продовольствием и удобрениями было неотъемлемой частью Зерновой сделки, а так же искажают географию поставок, заявил полномочный посол России в США Анатолий Антонов 18 мая.
США намерено обходят вопрос, что снятие ограничений на торговлю российским продовольствием и удобрениями было неотъемлемой частью Зерновой сделки, а так же искажают географию поставок, заявил полномочный посол России в США Анатолий Антонов 18 мая.
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