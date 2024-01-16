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Советник президента США Салливан заявил о формировании нового миропорядка

Советник президента США Салливан заявил о формировании нового миропорядка

Мировое сообщество подошло к «новой эре», которая будет непростой. Об этом Джейк Салливан, советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности, заявил в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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