Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • Eduard
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В США заявили о проигрыше Украины

В США заявили о проигрыше Украины

Украина потерпела поражение в вооруженном конфликте с Россией, передает Sky News со ссылкой на профессора кафедры глобального будущего в университете Кертин Джо Сиракузу.

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Комментарии
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Лев Добрый
Трампу палец в рот не клади, оттяпает по самую ладошку!🤠👈😱😜
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17 час.
Лев Добрый
После Запорожской АЭС, ТРАМП потребует ключи от ЦБ? 😜😱🤪
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17 час.
Галина
Что значит добилась?  Ни каких добилась!!!! Впереди ещё очень много чего надо освобождать и гнать этих ублюдков до самой границы с поляками венграми и румынэштами... А там и цыгане-молдоване смоются в румынэшту со страшной силой....Будут бежать теряя тапки!!!!  Вся территория РУССКАЯ!!!! А все те кто там жил и сейчас вопит &quot;спасите-помогите&quot; думают как бы рвануть в цэевропу-голую задницу и там проживать преспокойненько и что бы их не трогали и не отправляли на войну, ибо они ни в чём не виноваты: ай-яй-яй!!! СКАКАЛИ СУКИ НА МАЙДАНЕ ВОТ И ЗАЩИЩАЙТЕ СВОИХ УБЛЮДКОВ!!!!! А ПОЛУЧАЕТЕ ПО ШАПКЕ - ТАК ЭТО ПРАВИЛЬНО!!!! БЕЙТЕ ИХ РЕБЯТА И НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ!!! ХРАНИ ВАС БОГ!!!
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12 час.
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