В США заявили о проигрыше Украины

Галина

Что значит добилась? Ни каких добилась!!!! Впереди ещё очень много чего надо освобождать и гнать этих ублюдков до самой границы с поляками венграми и румынэштами... А там и цыгане-молдоване смоются в румынэшту со страшной силой....Будут бежать теряя тапки!!!! Вся территория РУССКАЯ!!!! А все те кто там жил и сейчас вопит "спасите-помогите" думают как бы рвануть в цэевропу-голую задницу и там проживать преспокойненько и что бы их не трогали и не отправляли на войну, ибо они ни в чём не виноваты: ай-яй-яй!!! СКАКАЛИ СУКИ НА МАЙДАНЕ ВОТ И ЗАЩИЩАЙТЕ СВОИХ УБЛЮДКОВ!!!!! А ПОЛУЧАЕТЕ ПО ШАПКЕ - ТАК ЭТО ПРАВИЛЬНО!!!! БЕЙТЕ ИХ РЕБЯТА И НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ!!! ХРАНИ ВАС БОГ!!!