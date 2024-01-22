Постпред РФ Гатилов: правозащитные структуры ООН должны осудить обстрел Донецка

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, а также возглавляемое им управление (УВКПЧ) должны выступить с публичным осуждением обстрела мирного населения Донецка, который был проведен Вооруженными силами Украины (ВСУ).
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