Песков прокомментировал взаимоотношения Путина и Меркель: "Не пугал он ее собакой!"

Заявление бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель, что президент России Владимир Путин якобы пугал ее своей собакой, вызывает вопросы и недоумение на фоне того, как в Европе относятся к собакам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.