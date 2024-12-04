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Картина дня. Финансы

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Песков прокомментировал взаимоотношения Путина и Меркель: "Не пугал он ее собакой!"

Песков прокомментировал взаимоотношения Путина и Меркель: "Не пугал он ее собакой!"

Заявление бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель, что президент России Владимир Путин якобы пугал ее своей собакой, вызывает вопросы и недоумение на фоне того, как в Европе относятся к собакам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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Комментарии
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Юна
Меркель собак боится, министерка из Швеции боится бананов... что ещё???..🥴
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17 час.
ФинамИнфо
Еще? Все они боятся русских!😁
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11 час.

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