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Кларенс Зеедорф выступил на пресс-конференции перед матчем легенд 1XBet в Астане

Кларенс Зеедорф выступил на пресс-конференции перед матчем легенд 1XBet в Астане

Астана, Казахстан – 24 апреля 2025 года – Сегодня футбольная легенда Кларенс Зеедорф выступил перед СМИ и болельщиками на долгожданной пресс-конференции в Астане, приуроченной к предстоящему матчу легенд 1XBet, который состоится 25 апреля на легендарной «Астана Арене».

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