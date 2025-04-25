Кларенс Зеедорф выступил на пресс-конференции перед матчем легенд 1XBet в Астане

Астана, Казахстан – 24 апреля 2025 года – Сегодня футбольная легенда Кларенс Зеедорф выступил перед СМИ и болельщиками на долгожданной пресс-конференции в Астане, приуроченной к предстоящему матчу легенд 1XBet, который состоится 25 апреля на легендарной «Астана Арене».