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Петербургский дневник

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Новый специальный выпуск «Петербургского дневника» передадут военнослужащим к 23 Февраля

Новый специальный выпуск «Петербургского дневника» передадут военнослужащим к 23 Февраля

Соответствующее поручение дал губернатор Александр Беглов Буквально пару дней назад к промоутеру, раздающему газету «Петербургский дневник» на станции метро «Проспект Просвещения», подошел мужчина в военной форме.

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