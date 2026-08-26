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Тульские новости

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В Тульской области утром 27 августа ожидается туман

В Тульской области утром 27 августа ожидается туман

Утром 27 августа 2026 года в Тульской области ожидается туман с видимостью от 200 до 700 метров.Ситуационный центр губернатора сообщил жителям Тульской области об изменениях погодных условий в ближайшие сутки.

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