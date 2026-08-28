Герои спецоперации: Белоусов наградил отличившихся военнослужащих в Москве высшей наградой

В Москве 27 августа министр обороны России Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции.
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