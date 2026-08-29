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Подземный фронт Запорожья. Как ВСУ превратили землю в линию обороны

Подземный фронт Запорожья. Как ВСУ превратили землю в линию обороны

Разветвлённая сеть подземных коммуникаций, скрытые маршруты для переброски подразделений и внезапные появления штурмовых групп из-под земли — так, по словам российских экспертов, выглядит один из элементов современной обороны ВСУ на запорожском направлении.

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