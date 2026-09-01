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ИА Реалист

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США наносят массированные удары по Ирану после обстрела танкеров

США наносят массированные удары по Ирану после обстрела танкеров

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). 1 сентября США нанесли новые массированные авиаудары по целям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на территории Ирана.

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