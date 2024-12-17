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Мы соседи по планете

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Бальзам на душу — 17 фото для визуального удовольствия перфекционистов

Бальзам на душу — 17 фото для визуального удовольствия перфекционистов

В мире полном хаоса, дисгармонии и бардака так мало радостей для настоящих перфекционистов! Товары на полке стоят криво, фрукты в тарелке — лежат некрасиво… Да что уж тут говорить, иногда даже пол в квартире кажется предательски неровным.

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