В нашем доме жила соседка, женщина средних лет, с характером, как у урагана. Звали её Нина, и она была настоящей легендой нашего подъезда.
Любовь без ЗАГСа: История Нины и Василия
Комментарии
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Татьяна Хлусова
Ну а жила бы со штампом в паспорте, что бы изменилось? Квартира у мужа добрачная, прописывать её он не хотел, и после ЗАГСа вряд ли захотел бы. Тогда какие дополнительные права она бы получила? Дело-то не в том, что без штампа, а в том, что она ухитрилась всю жизнь прожить без мозгов. И ей, конечно, можно очень посочувствовать, но тут уж такое дело - если от природы нет, то не добавишь.
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4 час.
Элеонора Коган
Да,тяжко вот так жить без квартиры и любви.И Василий, не имея жены,так и не помог ей и они не расписались.
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3 час.
ВераВерная
Вот соглашусь безоговорочно!
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2 час.
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