Любовь без ЗАГСа: История Нины и Василия

Татьяна Хлусова

Ну а жила бы со штампом в паспорте, что бы изменилось? Квартира у мужа добрачная, прописывать её он не хотел, и после ЗАГСа вряд ли захотел бы. Тогда какие дополнительные права она бы получила? Дело-то не в том, что без штампа, а в том, что она ухитрилась всю жизнь прожить без мозгов. И ей, конечно, можно очень посочувствовать, но тут уж такое дело - если от природы нет, то не добавишь.