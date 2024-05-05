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Спасший 13 товарищей офицер Васильев посмертно получил звание Героя России

Спасший 13 товарищей офицер Васильев посмертно получил звание Героя России

РИА Новости/Алексей Никольский Старшему лейтенанту Михаилу Васильеву из Ставропольского края, который спас 13 сослуживцев в зоне спецоперации, посмертно присвоили звание Героя России, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

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