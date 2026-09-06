В Китае бьют тревогу: Путин сделал неожиданное распоряжение после встречи с Си

Президент России после переговоров с Си Цзиньпином в Бишкеке распорядился переименовать газопровод «Сила Сибири-2» в «Силу Байкала».
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Хватит кланяться и просить у Китая начать "Сила Сибири -2" все хотят от России уступок . все себе на уме