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Царьград

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В Китае бьют тревогу: Путин сделал неожиданное распоряжение после встречи с Си

В Китае бьют тревогу: Путин сделал неожиданное распоряжение после встречи с Си

Президент России после переговоров с Си Цзиньпином в Бишкеке распорядился переименовать газопровод «Сила Сибири-2» в «Силу Байкала».

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