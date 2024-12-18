NYT: республиканцы-сторонники помощи Киеву изменили тон после победы Трампа

После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа ряд представителей Республиканской партии в американском Конгрессе, ранее выступавших за продолжение поддержки Украины, изменил позицию по этому вопросу, пишет The New York Times.
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