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Захарян 5-й раз подряд начнет в запасе матч «Реала Сосьедад»

Захарян 5-й раз подряд начнет в запасе матч «Реала Сосьедад»

Полузащитник сборной России Арсен Захарян остался в запасе «Реала Сосьедад» на выездной матч с «Эльче» в 4-м туре чемпионата Испании.

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