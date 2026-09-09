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Царьград

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Облепиха в Ростове подорожала до 700 рублей за килограмм

Облепиха в Ростове подорожала до 700 рублей за килограмм

Корреспонденты Donday побывали на одном из рынков Ростова и зафиксировали цены на сезонные товары в первой половине сентября.

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