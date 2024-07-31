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Максим Гольдарб: Правительство поднимает налоги для украинцев, потому что им так хорошо живется

Максим Гольдарб: Правительство поднимает налоги для украинцев, потому что им так хорошо живется

Правительство готовится поднять налоги для украинцев, чтобы скачать полтриллиона грн. Почему «для украинцев»? Да потому, что это будут прямые или косвенные налоги, платить которые по итогу будут обычные люди.

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