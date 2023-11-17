7 декабря на орбиту отправится американский космический корабль X-37B. Его миссия снова засекречена: официально экспериментальный аппарат создавался для испытания технологий будущего.
900 дней на орбите. Секретный космический самолет США X-37B вновь послан к неизвестной точке
Комментарии
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Владимир Соловьев
ИНТЕРЕСНО, НАШ С-500 ДОСТАНЕТ ЕГО В КОСМОСЕ? ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ!
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18 час.
А Кудасов
А вот какую-нибудь бочку большую взять, раскрасить, распиарить, до дури засекретить и отправить куда подальше в космос чё будет?
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17 час.
Ч
ЧилиИвано
По несколько лет сидят в космосе, 900 дней, это же почти 3 года! им и станция не нужна видимо, либо давно построили свою станцию по линии минобороны США. И китайские товарищи построили свою станцию на орбите. В общем заселяют космос, дело делают, без лишней болтовни, в этом деле нет у них рогозиных. Надеюсь наши хотя бы видят чем заняты.
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1 час.
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