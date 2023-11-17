900 дней на орбите. Секретный космический самолет США X-37B вновь послан к неизвестной точке

Ч

ЧилиИвано

По несколько лет сидят в космосе, 900 дней, это же почти 3 года! им и станция не нужна видимо, либо давно построили свою станцию по линии минобороны США. И китайские товарищи построили свою станцию на орбите. В общем заселяют космос, дело делают, без лишней болтовни, в этом деле нет у них рогозиных. Надеюсь наши хотя бы видят чем заняты.