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OpenAI ведет переговоры с уволенным гендиректором о возвращении

OpenAI ведет переговоры с уволенным гендиректором о возвращении

Global Look Press/Omar Marques/Keystone Press Agency Компания OpenAI, которая является разработчиком чат-бота ChatGPT, ведет переговоры с уволенным несколькими днями ранее гендиректором Сэмом Альтманом о его возвращении на пост.

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