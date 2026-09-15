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ONGold вернула проект Monument Bay с ресурсом 2 млн унций золота в Манитобе

ONGold вернула проект Monument Bay с ресурсом 2 млн унций золота в Манитобе

Канадская компания ONGold Resources (TSXV: ONAU) опубликовала обновлённую оценку ресурсов давно простаивавшего золотого месторождения Monument Bay в провинции Манитоба.

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