Полянский: США могут наложить вето на резолюцию Совбеза ООН по сектору Газа

Соединенные Штаты могут в четвертый раз с начала эскалации палестино-израильского конфликта заблокировать проект резолюции Совбеза Организации Объединенных Наций с требованием прекратить огонь в секторе Газа.
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