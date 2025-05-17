В Кремле назвали ключевое условие для подписания соглашений с Киевом: последние заявления Пескова

МОСКВА, 17 мая, ФедералПресс. Россия настаивает на ясности в вопросе о том, кто будет представлять Украину при подписании любых договоренностей, достигнутых в ходе переговоров, и легитимности представителя.
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