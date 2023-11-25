Автокредиты достигли рекордного уровня, АвтоВАЗ начнет производить электромобиль. Главные события авторынка за неделю

Водителям рассказали о проблемах с китайскими авто зимой. В частности, в таких машинах могут возникнуть неполадки с климат-контролем и ассистентами активной безопасности, отметил автоэксперт Егор Васильев.
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