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Царьград

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Татьяна Москалькова: Переговоры о возвращении 76 курян из Украины продолжаются

Татьяна Москалькова: Переговоры о возвращении 76 курян из Украины продолжаются

Уполномоченный по правам человека, Татьяна Москалькова, ведет переговоры с украинскими властями для возвращения 76 жителей Курской области, удерживаемых в Сумах, обратно на родину.

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