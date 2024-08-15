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Атака ВСУ на Севастополь. Работает ПВО. Что известно на данный момент?

Атака ВСУ на Севастополь. Работает ПВО. Что известно на данный момент?

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ попытались снова бить по Крыму. В Севастополе работает ПВО.

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