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Алекс Албон назвал Шумахера величайшим гонщиком «Ф-1»: «В детстве я был просто одержим Михаэлем»

Пилот « Уильямса » Алекс Албон назвал Михаэля Шумахера величайшим гонщиком в истории «Формулы-1».

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