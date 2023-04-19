Царьград

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Чем обернется для Санкт-Петербурга действие антициклона "Петра"

Чем обернется для Санкт-Петербурга действие антициклона "Петра"

Рассказываем, чем обернется для Санкт-Петербурга действие антициклона "Петра".Специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что принесет Санкт-Петербургу антициклон "Петра", который будет плотно отвечать за прогноз погоды на ближайшие дни.

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