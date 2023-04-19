Рассказываем, чем обернется для Санкт-Петербурга действие антициклона "Петра".Специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что принесет Санкт-Петербургу антициклон "Петра", который будет плотно отвечать за прогноз погоды на ближайшие дни.