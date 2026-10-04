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Воронежские новости

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В Воронежской области завершился пожароопасный сезон 10 ноября

В Воронежской области завершился пожароопасный сезон 10 ноября

Пожароопасный сезон в Воронежской области завершится 10 ноября из-за снижения температур и дождливой погоды.

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