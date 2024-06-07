О чем поет к-поп группы BTS? Смысл и послания их треков

Сейчас парни из южнокорейской к-поп группы BTS находятся в армии. Несмотря на отсутствие и приостановку музыкальной карьеры, их треки продолжают звучать по радио и занимать первые места в различных топах.
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