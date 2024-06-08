Почему Панкратов стал Черным, и как его судьбу изменил «Нофелет»: Малоизвестные факты о знаменитом актере

28 июня исполнилось 72 года известному актеру Александру Панкратову-Черному. Он начал сниматься в кино только в 30 лет, а слава пришла к нему около 35, когда вышли фильмы «Мы из джаза» и «Жестокий романс».
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