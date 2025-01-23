Ямал увеличивает выплаты для военнослужащих до 3,1 миллиона рублей

По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова единовременная выплата для военнослужащих, подписавших контракт в пункте отбора или военном комиссариате на территории округа, будет увеличина с 1 миллиона 900 тысяч рублей до 3 миллионов 100 тысяч рублей.
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