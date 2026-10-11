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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаульцы массово жалуются на сбои в работе такси и доставки "Яндекса"

Барнаульцы массово жалуются на сбои в работе такси и доставки "Яндекса"

Масштабные сбои происходят после атаки беспилотников на дата-центр "Яндекса" во Владимире Жители Барнаула днем 11 октября столкнулись с перебоями в работе сервисов "Яндекса".

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