Игорь Кобзев поздравил жителей региона с тремя важными праздниками

Губернатор Иркутской Области Игорь Кобзев поздравил жителей и гостей региона с тремя праздниками: с Днём знаний, Днём работников нефтяной и газовой промышленности и Днём Байкала, подчеркнув значимость каждого из них, сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.