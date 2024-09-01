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Иркутск Сегодня

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Игорь Кобзев поздравил жителей региона с тремя важными праздниками

Губернатор Иркутской Области Игорь Кобзев поздравил жителей и гостей региона с тремя праздниками: с Днём знаний, Днём работников нефтяной и газовой промышленности и Днём Байкала, подчеркнув значимость каждого из них, сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

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