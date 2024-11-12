Российские туристы начали планировать отдых заранее и платить по-другому

Летний туристический сезон остается главным временем года для путешествий россиян. По данным сервиса «Яндекс Путешествия», с мая по сентябрь страну посещают три четверти внутренних туристов, и на этот период приходится более половины бронирований отелей за год.
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