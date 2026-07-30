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Царьград

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Полсотни школьников и целый арсенал оружия: новые подробности "стрелки" в Челябинске

Полсотни школьников и целый арсенал оружия: новые подробности "стрелки" в Челябинске

Что нашли у 69 задержанных челябинцев, рассказали в полиции. Масштабное криминальное противостояние в Металлургическом районе Челябинска нарушили сотрудники правоохранительных органов еще до того, как участники успели применить силу.

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