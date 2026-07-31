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Царьград

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В Казахстане число предпринимателей выросло на 550 тысяч

В Казахстане число предпринимателей выросло на 550 тысяч

В Казахстане зафиксирован значительный рост числа предпринимателей. Как сообщил глава Министерства финансов Мади Такиев на заседании с премьер-министром Олжасом Бектеновым, количество бизнесменов увеличилось на 550 тысяч.

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