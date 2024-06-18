Пластический хирург заподозрила у Байдена болезнь Паркинсона

REUTERS/Evelyn Hockstein У президента США Джо Байдена может быть болезнь Паркинсона. К такому выводу пришла пластический хирург из Лос-Анджелеса Шейла Назарян, проанализировав видео с последних мероприятий американского лидера.
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