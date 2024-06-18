РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 179 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    С планеты Gliese 12 b за нами тоже пристально наблюдают.Ученые впервые ув...
  • Evgenija Palette
    ЗВЕРИ ПОГАНЫЕ... Птичка маленькая, прости это сволочное племя, людей... Наши души с тобой...Мать призналась: ...
  • Вячеслав Денисов
    Всё это - следствие потакания мошенникам под лозунгом "не кошмарьте бизнес"! Вот тому, кто этот лозунг провозгласил, ...Бочки с ядом: как...

Пластический хирург заподозрила у Байдена болезнь Паркинсона

Пластический хирург заподозрила у Байдена болезнь Паркинсона

REUTERS/Evelyn Hockstein У президента США Джо Байдена может быть болезнь Паркинсона. К такому выводу пришла пластический хирург из Лос-Анджелеса Шейла Назарян, проанализировав видео с последних мероприятий американского лидера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх