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«Как мальчишка езжу в ЦАО к ней»: Прохор Шаляпин рассказал об отношениях с состоятельной возлюбленной

«Как мальчишка езжу в ЦАО к ней»: Прохор Шаляпин рассказал об отношениях с состоятельной возлюбленной

Певец и шоумен Прохор Шаляпин подтвердил, что у него роман с обеспеченной женщиной. Как сообщает «Газета.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Прохор Шаляпин часто женится на богатых престарелых женщинах, а потом КУДА ОНИ ДЕВАЮТСЯ?
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1 м.