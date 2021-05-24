Новости на "России 24". Больше 50 человек победили в конкурсе "Лидеры интернет-коммуникаций"

Больше 50 человек стали победителями конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций". Они смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, а также стать участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.
Больше 50 человек стали победителями конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций". Они смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, а также стать участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.
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