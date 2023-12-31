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Молдова занимается наперстничеством с «Газпромом», несмотря на надвигающуюся угрозу

Молдова занимается наперстничеством с «Газпромом», несмотря на надвигающуюся угрозу

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов не исключил возобновление закупок газа у «Газпрома» с мая.

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Комментарии
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Лев Добрый
Пока Молдова не получит по сусалам, она так и будет вести себя, как мартышка!😜👈👍🖕
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13 час.

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